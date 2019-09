Politiķi izvairās no paškritikas, nepildot solīto par mediķu algu celšanu

Jautājums par to, vai deputāti pērn, ieliekot likumā tik apjomīgu solījumu mediķiem, nerīkojās populistiski, izraisa dusmas tieslietu ministrā Jānī Bordānā (JKP): «Es aicinātu nenovērst šo debati līdz tādam demagoģiskam līmenim. Es nedomāju, ka tieši jūs to tā vēlaties šobrīd darīt, bet tas kaut kā sabiedrībā ir iegriezts ap vārdu šo vārdu populisms. Acīmredzot, vispareizākā lieta būtu darīt deputātam neko. Neko nedarīt, neuzņemties nekādu iniciatīvu, iet mēreni.»

Pēc divām nedēļām budžetam un to pavadošajiem likumprojektiem jānonāk Saeimā, kur tos skatīs Budžeta komisijā. Arī tās vadītājs Mārtiņš Bondars (A/Par!) pērn bija viens no tiem, kas solījumam mediķiem deva likuma spēku. Tagad viņš iepriekš lemto sauc vien par nodomu.

Priekšlikumu autors tolaik bija Sociālo un darba lietu komisija. Tā vēl šogad augustā, pēc opozīcijas politiķa Andreja Klementjeva ierosinājuma, nolēma nebalsot par budžetu, ja tajā nav vajadzīgo līdzekļu mediķiem. Lūk, komisijas vadītāja Andra Skrides (A/Par!) citāts no 14.augusta sēdes: «Šis būs viens no praktiskajiem soļiem – ja šis nebūs iekļauts budžeta paketē, tad lielajā plenārsēdē mēs to neatbalstīsim. Aicinu kolēģus uz tādu balsojumu.» Par nobalsoja visi komisijas deputāti, gan no pozīcijas, gan opozīcijas. Tagad, jautāts vai balsos par valdības sagatavoto budžetu, Skride saka: «valdībai ir jāsaprot, ka veselība ir prioritāte un un tālāk jau koalīcijā runāsim, kā balsot.» Savukārt viņa kolēģe, bijusī veselības ministre Anda Čakša (JV) par tādu budžetu nebūs gatava balsot: «Es uzskatu, ka šis ir brīdis, kurā nedrīkst atkāpties no mediķu algām.»