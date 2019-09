Noplūduši dokumenti rāda, ka "Rietumu banka" pievērusi acis uz klientu pārbaudēm

Līdz pērnajam gadam nerezidentu bankas galvenokārt pelnīja no dolāru pārskaitījumu apkalpošanas. Riskantie klienti uz ārzemniekiem orientētās bankas atrada caur aģentūrām, kas atrodas visā pasaulē un nodarbojas ar firmu dibināšanu ofšoros. Viena no šādām aģentūrām savulaik cieši sadarbojās arī ar "Rietumu banku".

Noplūdušie dokumenti liecina, ka "Formations House" sadarbību ar "Rietumu banku" sāka 2012.gadā. Britu pirmais piedāvātais klients bija kādam Irānas pilsonim piederoša firma. Tā kā pret Irānu darbojas starptautiskas sankcijas, banka no klienta atteikusies, dodot padomu irānim uzticēt savas kompānijas daļas kādai citai personai, jo tad problēmu ar konta atvēršanu nebūs.

Šī sarakste sakrīt ar laiku, kad "Rietumu banka" un vēl četras Latvijas kredītiestādes apkalpoja ar Ziemeļkoreju saistītus cilvēkus. Kad ASV Federālās izmeklēšanas birojs to atklāja un Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) piemēroja sodus, bankas apgalvoja, ka nekādi nav varējušas zināt, ka aiz viņu klientiem varētu slēpties totalitārās valsts pārstāvji.

Raidījumā uzsvēra, ka bankai klienti bija jāsatiek klātienē - personas jāidentificē un jāpārbauda, taču "Rietumu banka" to prasīja izdarīt "Formations House". E-pasta sarakste starp darbiniekiem liecina, ka britu konsultantiem šis nosacījums nelikās ievērošanas vērts - viņi prasību pārkāpj un bankai melo.

FKTK Atbilstības kontroles nodaļas vadītāja vietnieks Kristaps Markovskis raidījumam skaidroja, ka par notikušo atbildība vienmēr paliks bankai, jo tas ir bankas klients un bankas sniegtais pakalpojums, neskatoties uz to, ka tas būs aģents.

Markovskis norādīja, ka aģentu izmantošana klientu nodrošināšanā bankai ir vēsturiska prakse. "Mēs to identificējam kā vienu no problēmām un vienu no riskiem, kas pastāv finanšu sektorā, principā tika identificēts jau 2016.gadā," teica Markovskis.