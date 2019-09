Autobraucēju ievērībai: ceļā no Ventspils līdz Zirām 10 pagaidu luksofori

Ir slēgta nobrauktuve no Liepājas puses pa Rīgas apvedceļu (A5) uz Jūrmalas šoseju (A10). Lai nokļūtu uz Rīgu autovadītājiem jābrauc taisni Babītes virzienā un jāveic apgriešanās manevrs un tad jānobrauc no Rīgas apvedceļa (A10) uz Jūrmalas šoseju (A10). Nepieciešamības gadījumā būvnieki tur piesaista satiksmes regulētājus.

Ir atvērta uzbrauktuve virzienā no Rīgas uz Liepāju, uzbraucot no Jūrmalas šosejas (A10) uz Rīgas apvedceļu (A5) Liepājas virzienā. Kā arī nobrauktuve virzienā no Babītes uz Rīgu, nobraucot no Rīgas apvedceļa (A5) uz Jūrmalas šoseju (A10).