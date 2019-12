Tuvojas pasaulē populārākais ABBA šovs "The Music of ABBA"

Kā zināms, grupa joprojām tur doto solījumu. Tai pašā laikā “The Music of ABBA” sniedz lielisku iespēju piedzīvot visu vēlreiz!

Pateicoties grupas "Arrival From Sweden" un ABBA oriģinālo koncertmūziķu kopdarbam, tapis šovs, kurā klausītāji tiek aizvesti atpakaļ septiņdesmitajos. Autentiski kostīmi, deju kustības un pareizās harmonijas ir sastapušās, lai radītu nevainojamu koncertu. Grupas priekšnesumi un skatuves tēli ir tik tuvi oriģinālam, ka grūti pamanīt atšķirību. Šo sajūtu noteikti papildina oriģinālo ABBA koncertmūziķu iesaistīšana. Rīgas koncertā basa partijas spēlēs Maiks Vatsons (Mike Watson), kurš piedalījies vairāku ABBA albumu ierakstos un turnejās. Viņš arī izmantots par Napoleona modeli, kas attēlots uz albuma “Waterloo” vāka.

Grupa "Arrival From Sweden" dibināta pēc Vikijas Zeterbergas (Vicky Zetterberg) iniciatīvas 1995. gadā, Gēteborgā, Zviedrijā. Tā ātri iekaroja klausītāju sirdis un kļuva par vienu no pasaulē populārākajām un pārdotākajām ABBA vizuālā tēla un mūzikas atdarinātājgrupām. Kopš grupas dibināšanas 1995. gadā tā apceļojusi vairāk nekā 60 valstis, sniedzot simtiem koncertu, piedalījusies dažādos televīzijas un radio raidījumos. Tāpat sadarbojusies ar gandrīz 60 pasaules simfoniskajiem orķestriem, starp kuriem izceļami Sanfrancisko, Bostonas, Dalasas, Hjūstonas un Atlantas mūziķi.

Pat vēl vairāk - "Arrival From Sweden" ir vienīgā grupa, kas saņēmusi nekad neizdotas ABBA dziesmas "Just A Notion" ieskaņošanas atļauju tieši no tās radītājiem – Bjerna un Benija.