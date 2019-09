Rosina preču cenā iekļaut jaunu atkritumu vērtības nodokli

Jaunzemes piedāvātais jaunais nodoklis paredzētu, ka cilvēkiem iegādājoties jebkura veida preci, kurai ir iepakojums, tai jau sākotnēji tiktu pievienots nodoklis, ar kuru iedzīvotājs samaksātu par preces un iepakojuma izvešanu un noglabāšanu. Līdz ar to cilvēkiem vairs nebūtu jāmaksā apsaimniekotājiem par atkritumu izvešanu, jo par to tiktu samaksāts no minētā nodokļa ieņēmumiem.