Aizvadītajā nedēļas nogalē, no 27. līdz 29. septembrim, Liepājā noritēja jau piektais mūsdienu mākslas festivāls "Liepājas Mākslas forums". Trīs dienu garumā festivāla viesi Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" piedzīvoja desmit krāšņus mākslas notikumus, kuros kopumā piedalījās ap 100 mākslinieku no Nīderlandes, Somijas, Beļģijas, Lielbritānijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Aplūko foto no foruma!