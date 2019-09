Šogad pieaudzis noziegumos cietušo bērnu skaits

Šogad sešos mēnešos par noziegumos cietušām atzīta 5 481 persona, no kurām 265 ir bērni, kas ir par 17 bērniem vairāk nekā pērn šādā laika posmā. Lielākā daļa cietušo bērnu ir vecumā no 11 līdz 18 gadiem.

No noziedzīgos nodarījumos cietušajiem bērniem 110 bijuši zēni, bet 155 - meitenes.

Šogad salīdzinājumā ar 2018.gada pirmajiem sešiem mēnešiem visbiežāk bērni cietuši no noziegumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību, mantiskiem nodarījumiem, no cietsirdības un vardarbības un no nodarījumiem pret dzīvību un veselību.

Pārskatā visplašāk analizēta tieši bērnu ciešana no seksuāla rakstura noziegumiem. VP skaidro, ka palielinoties bērnu vecumam, pieaug risks ciest no noziegumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību. Visbiežāk no iepriekš minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem cietušas meitenes, bet zēni - retāk.

Vērtējot attiecību raksturu starp cietušo personu un aizdomās turēto personu, secināts, ka cietušie biežāk ir pazinuši aizdomās turēto personu vēl pirms veikts noziedzīgs nodarījums.

Policija norāda, ka ir tendence pieaugt dzimumnoziegumiem tiešsaistē, taču izpausmes veidi ir mainīgi. Dzimumnoziegumi tiešsaistē ir ļoti cieši saistīti ar dažādu informācijas tehnoloģiju iespējām. Cietušo, kā arī vainīgo personu paradumi, lietojot internetu, attīstās un pielāgojas jaunajām informācijas tehnoloģiju iespējām.

Policija norāda, ka nepastāv kādi īpaši populāri sociālie tīkli, kuros dzimumnoziegumi būtu plašāk izplatīta nekā citos. Mainoties sociālo tīklu piedāvājumam, mainās arī cietušo un vainīgo personu paradumi. Savukārt dzimumnoziegumu tiešsaistē izpausmes veidi paliek nemainīgi, piemēram, seksuāla rakstura sarakste, apmaiņa ar video un foto attēliem.