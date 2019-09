Levits: Mūsdienu akadēmiskā pasaule ir "iedzīta projektu slazdos"

"Mūsdienu akadēmiskā pasaule ir "iedzīta projektu slazdos". Tā es to sauktu. Mēs nevaram izmainīt lielās straumes, ja vēlamies plūst līdzi tām un gūt no tām labumu, tomēr varam saglabāt veselo saprātu un savā "Alma Mater" tiekties uz līdzsvara atjaunošanu starp birokrātiju un zinātni, starp burtu un garu. Līdzās menedžmenta panākumiem universitātē ir jāatjauno ideālisms un kalpošana ideāliem kā augstāks mērķis. Birokrātija nedrīkst aizņemt lielāko daļu no pētnieku, zinātnieku darba," uzsvēra Levits.