Brīvdienu horoskops: kas tevi gaida un no kā jāuzmanās

JAUNAVA Dodies baudīt saviesīgās dzīves labumus, apmeklē kādu izstādi, teātra izrādi vai kino seansu, tādejādi izkusties no ikdienas pelēcības, rutīnas! Pamēģini sagādāt pārsteigumu savai otrajai pusītei!

ŪDENSVĪRS To vai dosies ārpus mājas vai pavadīsi to klusā divvientulībā ar mīļoto, būs atkarīgs no noskaņojuma, kurš var izrādīties jūtami mainīgs. Tāpēc zvaigznes paredz raibu izklaides programmu.