Kaimiņš: Ķezberes viedoklis par politisko spiedienu ir viņas privāta interpretācija

Viņš pavēstīja, ka koalīcija ar cieņu pieņem viņas lēmumu atkāpties no padomes vadītājas amata ar 15.decembri. Politiķis norādīja, ka koalīcija "šeit nevar neko ietekmēt", jo katram "brīvam cilvēkam" ir tiesības izdarīt izvēli atkāpties no amata.

Kaimiņš ir pārliecināts, ja nebūtu saņemts pašas Ķezberes iesniegums, koalīcija būtu virzījusi izskatīšanai Saeimā lēmumprojektu par NEPLP vadītājas atbrīvošanu no amata.

Kā ziņots, Ķezbere ir nolēmusi atkāpties no padomes vadītāja amata ar 15.decembri, to viņa paziņoja, pirmdien tiekoties ar Latvijas Televīzijas (LTV) darbiniekiem.

Ķezbere savu plānoto atkāpšanos no amata pamato ar politisko spiedienu, kas veikts pret padomi kopumā. Pirmdien notikušajā preses konferencē sacīja NEPLP vadītāja norādīja, ka šāds spiediens izskanējis no dažādiem politiķiem, taču īpaši izcēla Cilvēktiesību komisijas vadītāju Kaimiņu. Preses konferences sākumā Ķezbere atskaņoja izgriezumus no 19.augusta komisijas sēdes, kurā Kaimiņš, cita starp Ķezberei norādīja, ka būtu nepieciešams, lai padomē būtu divas brīvas amata vietas.