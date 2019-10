Lietuvā ierēdņus apmāca gadījumam, ja avarēs tuvējā Astravjecas AES

Mācībās, kurās tiks izmēģināta arī cilvēku evakuācija no Lietuvas dienvidaustrumu rajoniem, būs klāt novērotāji no Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lielbritānijas.

Trešdien tiks simulēta cilvēku evakuācija. 50 brīvprātīgie tiks evakuēti no Švenčoņu rajona uz Zarasu rajonu un tikpat daudz - no Viļņas rajona uz Kalvarijas pašvaldību. Paredzēts izmēģināt arī tā dēvēto pagaidu pārvietošanu, kad vēl 50 brīvprātīgie tiks pārcelti no Šalčininku rajona uz Varēnas rajonu.