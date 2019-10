Latvijas tranzīta nozare pārstāvēta “Transsibīrijas pārvadājumu koordinācijas padomē”

Transsibīrijas maģistrāle ir pasaules garākais dzelzceļš, kura ietekme jūtama krietni ārpus konkrētās 10 000 kilometru garās līnijas no Tālajiem Austrumiem līdz Maskavai. Transsibīrijas maģistrāle ir mugurkauls visam Eiropas - Āzijas tranzīta koridoram, kas iekļauj sevī daudzas valstis – no Ķīnas, Japānas un Vidusāzijas valstīm līdz Baltijai, Vācijai un pat Francijai Eiropā. “Transsibīrijas pārvadājumu koordinācijas padome” savukārt ir starptautiska asociācija, kas apvieno vairāk nekā 20 valstis un 100 uzņēmumus, kas iesaistītas šajā transporta ķēdē.

Lai arī “Transsibīrijas pārvadājumu koordinācijas padomes” ietvaros pārsvarā tiek risināti ar dzelzceļa pārvadājumiem saistīti jautājumi, tiem ir būtiska ietekme arī uz Latvijas ostām. “Mēs esam ieinteresēti, lai šis dzelzceļa pārvadājumu koridors attīstītos kopumā. Ja tas darbosies veiksmīgi, iegūs arī Rīgas osta, ” pārliecināts ir A. Zeltiņš. “Ja runājam par konteineru pārvadājumiem no Āzijas pa dzelzceļu, tad caur Rīgas ostu ved izdevīgākais ceļš uz Ziemeļeiropu. Attīstoties Eirāzijas dzelzceļa pārvadājumiem, daļa konteineru no Āzijas dosies tieši uz galamērķiem Eiropā, bet daļa pa jūras ceļu no Rīgas ostas.“