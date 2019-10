Loks, bultas un "iPhone": Amazones džungļu cilts ikdienas dzīve

Gatavojoties cīņai, viņi izkrāso sejas ar krāsu, kas pagatavota no augu sēklām. Un viņi arī lieto video ierakstīšanas tehnoloģijas, lai apkarotu nelegālos mežu izcirtējus un citus draudus.

Brazīlijas Amazones lietus mežā dzīvojošo tembiešu ikdienā senais, primitīvais dzīvesveids savijas ar mūsdienu piedāvātajām iespējām. Šīs divas pasaules pastāv paralēli viena otrai. Neviena no tām vēl nav uzvarējusi.

Tembieši no rītiem mazgājas upē, bet pēcpusdienā spēlē futbolu, uzvilkuši kreklus ar "Chelsea" un citu Eiropas klubu nosaukumiem.

Cilts stāda jaunus kokus, lai bērniem mācītu, cik svarīgi ir saglabāt pasaules lielāko lietus mežu - vienu no svarīgākajiem ekoloģiskajiem mehānismiem, kas pasauli sargā no globālās sasilšanas ietekmes.

Viņa lepni norāda uz četrām dārzā augošajām cukurniedrēm - katrs viņas bērns rūpējas par vienu no tām. Tur aug arī avokado, kokosrieksti, citroni un akai ogas.

"Šeit ir īsta paradīze," piebalso viņas vīrs Muti Tembe. "Jūs šeit neredzēsiet vidi piesārņojošas izplūdes gāzes no mašīnām, jo te tādu nav. Pilsētā dienvidū kļūst pārāk karsts... Šeit jūs jūtaties labi un nedzirdat trokšņus. Tikai putnu dziesmas."

Amazones mežos atrodami 20% no visām augu sugām pasaulē. Daudzas no tām nav sastopamas nekur citur. Taču satelītattēli liecina, ka šogad strauji pieaudzis mežu izciršanas apjoms un savvaļas ugunsgrēku skaits. Šā gada sākumā, salīdzinot ar to pašu periodu 2018.gadā, Amazones mežu ugunsgrēku skaits palielinājās par 84%.