Baltijas drifta sezonas noslēgumā tiks braukta garākā drifta konfigurācija Biķerniekos

Šoreiz drifts notiks vienlaicīgi divās vietās -, “Latvijas drifta kausa” Street klase savas sacensības aizvadīs Biķernieku spīdveja stadionā, bet ProAm un Pro klases savus startus aizvadīs Biķernieku lielās trases konfigurācijā ar jaunu papildus līkumu trases beigās. Šī trases konfigurācija šoreiz tiks braukta no Motormuzeja puses, padarot to par vienu no garākajām drifta konfigurācijām Eiropā. Visu dienu drifts notiks paralēli abās vietās, skatītāji būs aicināti vērot driftu gan lielajās, atjaunotājas Biķernieku tribīnēs, gan no laukuma pie spīdveja stadiona. Pašlaik dalību sacensībām jau pieteikuši 80 dalībnieki, un, kas priecē, Pro klasē uz starta izies arī viesi no Somijas.