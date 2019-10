Skrejriteņa un vieglās automašīnas sadursme Lāčplēša ielā

It kā ir zināms, ka, izbraucot uz ietves no vārtrūmes vai sētas, autovadītājam jābūt īpaši uzmanīgam, jo liela ir varbūtība, ka garām var iet gājējs, braukt velosipēdists un, kas nav retums pēdējā laikā, cilvēks ar skrejriteni. Protams, arī minētajiem mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem ir jārēķinās, ka no jebkuras vārtrūmes vai sētas jebkurā brīdī degunu var pabāzt auto. Ja to neņem vērā, var veidoties konfliktsituācijas kā zemāk pievienotajā video, kurā iemūžinātais incidents laimīgā kārtā nebeidzās ar traģēdiju. "Cietušais dzīvs, no palīdzības atteicās un pretenziju pret autovadītāju viņam nav. Esiet uzmanīgi!" teikts pie ieraksta BreakingLV Twitter kontā.