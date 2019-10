Apkopotas 10 labāk apmaksātākās programmēšanas valodas

Programmēšanas valodu React izveidoja Džordans Valks (Jordan Walke) 2013. gadā. Tā tiek izmantota, lai veidotu grafiskas saskarnes tīmekļa lietojumprogrammām. Savā ziņā to var saukt par JavaScript programmatūras bibliotēku. React ir aprīkota ar DOM (Document Object Mode) un JSX valodu. React tiek izmantota tādu uzņēmumu tīmekļa vietnēs kā PayPal, Archive.org un Walmart. Bieži to izmanto arī projektos GitHub.

JavaScript radījis Brendans Eihs (Brendan Eich) 1995. gadā. Tā ir skriptu programmēšanas valoda, ko visbiežāk izmanto tīmekļa vietņu izveidošanai. Kas attiecas uz tās lietošanas biežumu, vairāk nekā puse no visiem programmētājiem izmanto JavaScript. Šī valoda ir būtisks līdzeklis front-end un back-end procesu attīstībai. JavaScript tiek izmantota gandrīz visās tīmekļa vietnēs, un, ja esi ieinteresēts veidot korporatīvās tīmekļa vietnes, Tev ir jāiemācās to izmantot.

Ja esi vismaz nedaudz ieinteresēts IT nozarē, tad nav iespējams neko nezināt par programmēšanas valodu Java. Šī valoda tika izveidota 1995. gadā, un tās radītājs ir Džeimss Goslings (James Gosling). Java tiek izmantota visdažādākajās lietojumprogrammās - no karšu un ierīču lietojumprogrammām līdz standarta lietojumprogrammām jaudīgu serveru sistēmās. Pateicoties spēcīgajai Java virtuālajai mašīnai (JVM), šī valoda ir saderīga ar daudzām platformām. Java popularitāte palielinājās vēl vairāk, kad tā tika izvēlēta par valodu lietojumprogrammu radīšanai Android ierīcēm. Ja vēlies sev jautāt, kuras no lielākajām korporācijām pasaulē izmanto Java, labāk mēģini nosaukt kādu, kas to nedara! Java ir visur – gan Google, gan Facebook, gan Youtube. Tāpēc Java attīstītāji pašlaik ir pieprasītākā specialitāte IT darba tirgū un līdz ar to arī visrentablākā.