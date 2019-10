Jaunajā Venstpils koncertzālē "Deerhoof", Zola Jesus u.c.

Jau ziņots, ka sadarbībā ar Kaufmaņu Mūzikas centru (Kaufman Music Centre) Ņujorkā un komponistu, kuratoru Džadu Grīnsteinu (Judd Greenstein) novembra sākumā Ventspilī tiks atvērta festivāla “Ecstatic Music” Latvijas filiāle. Zināms, ka pirmajā festivālā kopīgas performances sniegs amerikāņu neatkarīgās rokmūzikas kulta apvienība “Deerhoof” un perkusiju trio “Tigue”, avangarda popmūzikas māksliniece Nika Danilova (Nika Roza Danilova) jeb Zola Jesus kopā ar festivāla stīgu kvartetu “Ecstatic Quartet” no Latvijas, kā arī pazīstamā komponiste, mūziķe, vokālās grupas “Roomful Of Teeth” dalībniece Kerolaina Šo ar jau minēto kvartetu, kurā apvienojušies dažādu Latvijas profesionālo simfonisko kolektīvu dalībnieki – Arvīds Zvagulis (pirmā vijole), Indulis Cintiņš (otrā vijole), Artūrs Gailis (alts) un Pēteris Ozoliņš (čells).

Festivāls tiks atklāts piektdien, 8. novembrī, kad uz koncertzāles Lielās zāles skatuves koncertu sniegs perkusiju trio “Tigue” no Ņujorkas un pazīstamais Kalifornijas kvartets “Deerhoof”. Koncerta pirmajā daļā izskanēs Kārsona Mūdija (Carson Moody), Eimijas Garapikas (Amy Garapic) un Meta Evansa (Matt Evans) jeb “Tigue” oriģinālkompozīcijas un kopīgi ar “Deerhoof” šī gada sākumā radītais jaundarbs (pirmatskaņojums notika festivāla “Ecstatic Music” ietvaros šī gada februārī Ņujorkā). Koncerta otrajā daļā kolektīvi kopīgi atskaņos grupas “Deerhoof” albumu “Friend Opportunity” tā pilnā garumā, īpaši aranžētu septiņu mūziķu sastāvam.

Kā mūziķi sevi dēvē paši – powerhouse perkusiju trio – “Tigue” no Bruklinas ir daļēji jaunās mūzikas ansamblis, daļēji ārtroka grupa. Pirms četriem gadiem izdevniecības “New Amsterdam Records” klajā laistajā trijotnes debijas albumā “Peaks” skan gan minimālisma pionieru, gan ārtroka leģendu iedvesmota mūzika, kas faktiski nepakļaujas kategorizācijai. To izskaidro fakts, ka bez trio dalībniekiem tajā dzirdami arī grupu “Yo La Tengo”, “Oneida” un “Ex Models” dalībnieki. “Tēlains, no visa cita atšķirīgs, hipnotizējošs un vienlaikus kinētisks neatkarīgās klasiskās, minimālisma, post-rock un trokšņu mūzikas sajaukums,” savulaik kategorizēt centies “New York Music Daily”.