Liepiņa: Esošā partiju sistēma neveicina viedu cilvēku ienākšanu politikā

Viņa gribētu vēlēšanu sistēmu Latvijā mainīt uz jaukto, līdzīgi, kā tas ir Vācijā vai Lietuvā, kur daļa deputātu ir ievēlēti no apgabaliem, bet daļa - no partiju sarakstiem. Ir vel cita lieta. "Esmu ievērojusi, ka gandrīz visās partijās ir labi, gudri cilvēki, ar kuriem es labprāt arī varētu strādāt kopā. Iespējams, ka var atrast kādu formu, kā šie cilvēki var saiet kopā. Šobrīd mēs esam interesantā situācijā ar visu to, kas ir noticis Rīgā, ar to, kas ir noticis ar šīm divām nosacīti jaunajām partijām, ieejot parlamentā," uzskata politiķe.