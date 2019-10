Metālisti "Sanctimony" pārizdod agrīnos ierakstus

Grupa "Sanctimony" dibināta 1994. gadā, savā agrīnajā posmā ieņemot stabilu vietu pašmāju smagās mūzikas koncertdzīvē un apritē. Sākotnējā posmā, kā ārzemju grupu kaverversiju izpildītāji, soli pa solim jau ar savu debijas ierakstu "When The Sun Was God", kas ieturēts folk/death metal manierē, grupa stabilizē savu sastāvu un saņem pozitīvas atsauksmes arī no ārzemju kritiķiem. Pirmatnēji tikai kasetes formātā, šis ieraksts pārizdots CD formātā 2016. gadā.