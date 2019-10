Vai jaunais budžets uzlabos dzīvi nabadzīgākajiem?

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākajiem datiem nabadzības riskam pakļauti tie, kuru ienākumi vienas personas mājsaimniecībā nepārsniedz 367 eiro, bet ģimenē ar diviem pieaugušajiem un diviem bērniem – 770 eiro. Kopumā tā ir teju ceturtdaļa valsts iedzīvotāju, un nabadzīgo īpatsvars sabiedrībā kāpj. Par nabadzības slieksni tiek uzskatīti 60% no visu iedzīvotāju pēc ienākumu mediānas jeb viduspunkta. Tādējādi līdz ar straujo algu kāpumu pēdējos gados audzis arī nabadzības slieksnis.

Latvijā pieaug arī jau tā augstā ienākumu nevienlīdzība. Uz to norāda Džini koeficienta kāpums no 34,5% līdz 35,6% (0 nozīmētu, ka sabiedrībā visiem ienākumi ir vienādi, bet 100 – ka vienai personai pieder viss).

Labklājības ministre arī pauda, ka līdz 99 eiro izdosies palielināt minimālo pensiju, kas nav pārskatīta jau desmit gadus. Šobrīd minimālā pensija ir 70 eiro. To, ka tā ir neadekvāti zema un nevar nodrošināt pat pamatvajadzības, norādījis tiesībsargs. Finanšu ministrs gan intervijā laikrakstam Diena norādīja, ka līdzekļi atrasti, lai minimālo pensiju celtu par vien 10 eiro.

Daļu senioru varētu ietekmēt neapliekamā minimuma pieaugums strādājošajiem – tam nauda jau iezīmēta. Vecuma grupā no 65 līdz 74 gadiem nodarbināti ir gandrīz 20% iedzīvotāju. Apmēram 30 tūkstoši no viņiem saņem atalgojumu robežās no 300 – 1000 eiro. Vairums senioru gan nav nodarbināti, tādēļ lēmums pacelt neapliekamo minimumu tos tieši neskars. Netieši situācija varētu uzlaboties, ja seniors dzīvo mājsaimniecībā, kur ir cits pelnītājs, kurš iegūs pēc neapliekamā minimuma celšanas.