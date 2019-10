Operācija "Perons": par bērnu pornogrāfijas apriti internetā ierosināti 14 kriminālprocesi

Operācijas rezultātā sākti 14 kriminālprocesi. Desmit no lietām ierosinātas Kriminālizmeklēšanas pārvaldē, bet pārējās lietas sāktas VP Vidzemes, Zemgales, Rīgas reģionu pārvaldēs.

Ņemot vērā dažādu informācijas tehnoloģiju iespēju pieaugumu, kā arī sociālo tīklu piedāvājumu, policija nevar precīzi prognozēt, kurš no sociāliem tīkliem, kā arī kura no informācijas tehnoloģiju iespējām būs interesanta vainīgai personai, lai to izmantotu kā platformu dzimumnoziegumu veikšanai.