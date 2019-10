Īsi par necilvēcīgo Mureja eksperimentu, kuram studiju laikā tika pakļauts Teds Kačinskis jeb “Unabombers”

Īsi pirms aresta Kačinskis pieprasīja laikrakstiem “The New York Times” un “The Washington Post” publicēt viņa 35 tūkstošus vārdu garo manifestu “Industriālā sabiedrība un tās nākotne” (Industrial Society and Its Future) – dokumentu, kurā bija sakoncentrēta viņa zinātnes un kultūras filozofija.

Kā izdevumam “CBS” atzina grāmatas “Harvard and the Unabomber: The Education of an American Terrorist” autors Elstons Čeiss, pēc savervēšanas Kačinskim kopā ar vēl 21 studentu tika lūgts uzrakstīt eseju par savu dzīves filozofiju.