Mirusi "The Muffs" soliste, īsu brīdi "Pixies" basiste Kima Šetuka

"The Muffs" izveidojās 1991. gadā, divus gadus vēlāk izdots debijas albums. Grupas ieskaņotā dziesmas "Kids in America" kaverversija tika iekļauta Holivudas lentes "Clueless" skaņu celiņā, sniedzot grupai plašāku atpazīstamību.

Video: The Muffs "Kids in America".

Sekoja četri albumi - "Blonder and Blonder" (1995), "Happy Birthday to Me" (1997), "Alert Today Alive Tomorrow" (1999) un "Really Really Happy" (2004), līdz grupa paziņoja par pārtraukumu.