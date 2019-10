Pētījums: pēdējo četru gadu laikā velosipēdistu skaits uz galvaspilsētas tiltiem ir pieaudzis par 40%

Saskaņā ar apvienības “Pilsēta cilvēkiem” veikto pētījumu pēdējo četru gadu laikā velosipēdistu skaits uz galvaspilsētas tiltiem, tātad arī pašā pilsētā ir pieaudzis par 40%. Līdz ar to, lai uzlabotu pārvietošanās ātrumu, drošību un ērtumu visiem satiksmes dalībniekiem jau šobrīd, biedrība “Pilsēta cilvēkiem” plāno sākt jaunu velonovietņu izvietošanu Rīgā. Par to tika paziņots pilsētplānošanas un mobilitātes ekspertu diskusijā “The new normal jeb kā lietot pilsētu?”.