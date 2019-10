Dizaineri patentē neparastu vāzi avokado un ozoliņu audzēšanai

Augu lološana un kopšana ne visiem ir pa spēkam, kur nu vēl audzēšana no sēklas, nemaz nerunājot par zaļojoša stāda iegūšanu no kāda lielveikalā iegādāta eksotiskā augļa. Taču tas nav neiespējami. Britu uzņēmums "Ilex Studio" ir patentējis vāzi, kas palīdzēs izaudzēt gan ozola stādu no zīles, gan arī avokado kociņu no lielā augļa kauliņa.