Velnam viss ir kārtībā! Atskats uz "Behemoth" koncertu

Rīgā grupa viesojās, turpinot popularizēt savu vienpadsmito studijas albumu "I Loved You at Your Darkest", kas tika izdots pagājušā gada oktobrī. Albums "I Loved You at Your Darkest" saņēmis pozitīvu vērtējumu gan no grupas faniem, gan mūzikas kritiķiem, turpinot stiprināt grupas statusu pēc 2014.gada albuma "The Satanist", ko prestižais smagās mūzikas izdevums "Metal Hammer" nodēvēja par vienu no 21. gadsimta labākajiem ekstrēmās mūzikas ierakstiem.