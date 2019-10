Nacionālais teātris ar Serebreņņikova iestudēto "Tuvo pilsētu" dodas uz Ļubļinu

“Konfrontacje Teatralne” jeb “Teātra konfrontāciju” festivāls ir atzīts par vienu no nozīmīgākajiem kultūras notikumiem savā reģionā un tas ir viens no lielākajiem teātra festivāliem Austrumpolijā. Šī gada internacionālā programma fokusējas tikai uz austrumiem – iekļaujot programmā īpaši atlasītas izrādes no Latvijas, Lietuvas, Krievijas un Polijas.