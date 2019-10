Latvijas uzņēmēji attīstīs jaunu veikalu tīklu; būtiskas pārmaiņas skars veikalus "top!"

"Latvian Retail Management" apvienojušies vietējā kapitāla mazumtirdzniecības uzņēmumu tīkli AS "Diāna", SIA "Gabriēla", SIA "Lekon", kas iepriekš veidoja daļu no mazumtirdzniecības tīkla "top!" veikalu ķēdes.

Veikalu tīkls "top!" ir lielākais Latvijas uzņēmējiem piederošais veikalu tīkls. Ar preču zīmi "top!" Latvijā darbojas 203 pārtikas veikali, no tiem 118 "top!" un 85 "mini top!", kuri pieder 14 vietējiem uzņēmumiem - SIA "Firma Madara 89", AS "LPB", SIA "Dekšņi", SIA "Mārksmens", SIA "Madara 93", SIA "AA & Co", SIA "Krista-A", AS "Roga-Agro", SIA "G.A.L.", SIA "Ogres prestižs", SIA "Pārtikas veikalu grupa", SIA "SP", SIA "Palmas-S" un SIA "LM Jūrmala".