No psiholoģiskā terora līdz slepkavībai: pusaudžu attiecības Igaunijā, kas beidzās ar traģēdiju

Pirms gulētiešanas Artjoms uzdod jautājumu, no kura paliek baisi: "Vai cilvēks var izdzīvot, ja viņam kaklā iedur nazi?"

Anastasijas draugi vēlāk stāstīja, ka 15 gadus vecā meitene ilgstoši dzīvojusi kā ļaunā murgā. Katrs zināja nelielu daļu no tā, bet pilnīga aina ieskicējās tikai tad, kad bija jau par vēlu.

Artjoms saviem draugiem stāstīja - ja viņš nevarēs būt kopā ar Nastju, tad to nevarēs arī neviens cits. Viņš draudēja nogalināt meiteni vai izdarīt pašnāvību, ja nenotiks pēc viņa prāta.

Artjomam un Anastasijai līdz liktenīgajai dienai bija tipiskas emocionāli un fiziski vardarbīgas attiecības. Igaunijas Tieslietu ministrijas un Tartu Universitātes 2016.gada pētījumā katrs desmitais jaunietis vecumā no 16 līdz 18 gadiem atbildēja, ka ir pieredzējis fizisku vardarbību attiecībās.

"Vardarbība pusaudžu attiecībās pati par sevi nav nekas jauns, bet Igaunijā par to vairāk runā tieši pēdējos desmit gadus," norāda Igaunijas Tieslietu ministrijas padomniece Kaire Tamma. "Tam var būt ļoti smagas sekas - no depresijas līdz pašnāvībai. Diemžēl Igaunijā bijuši arī gadījumi, kad meitene mirusi no partnera rokas."