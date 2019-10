Noslēpumainais mākslinieks Benksijs atver savdabīgu interjera preču veikalu

Benksija preces būs iegādājamas cenā, sākot no 10 mārciņām, un tās būs pieejamas tikai interneta veikalā. Pie savdabīgā veikala mākslinieks ir atstājis vēsti: "Šis ir pirmais un vienīgais veikals. Tā instalācija ir paredzēta tikai apskatei, bet durvis netiks vērtas. Visas izpārdošanas būs pieejamas internetā, kad drīzumā tiks atvērts internetveikals." Ziņojumā mākslinieks piebilst, ka preces būs pieejamas ierobežotā skaitā un tās visas būs darinātas turpat Lielbritānijā, pašu rokām, un to izejmateriāli būs iegūti no šķirotiem atkritumiem.