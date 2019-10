Debijas Fosteres 5 padomi sievietēm karjeras veidošanā

Sievietēm bieži trūkst pašpārliecinātības, tādēļ viņas nemaz neizmēģina savas iespējas kandidēt uz kādu no vakancēm tehnoloģiju nozarē.

Daudzām sievietēm, domājot par tehnoloģiju nozari, prātā nāk tikai milzīgas un bezpersoniskas organizācijas vai mazi jaunuzņēmumi, kuros strādā bārdaini vīrieši. Patiesībā tehnoloģiju nozare ir ļoti dažāda. Tehnoloģiju cilvēkus vajag dažādiem uzņēmumiem ikvienā industrijā – sākot no radošās industrijas un labdarības līdz pat finanšu organizācijām un inženierzinātnēm.

Nebaidies meklēt padomu un atbalstu savā darbavietā vai ārpus tās. Citu sieviešu pieredze, skats no malas, izaicinājumi doties ārpus komforta zonas vai vienkārši dalīšanās ar idejām ļaus efektīvāk veidot karjeru un sasniegt savus mērķus.

Tikpat vērtīgi, cik ir saņemt atbalstu, svarīgi ir iedrošināt arī citas sievietes. Tehnoloģiju nozarē nevar būt par daudz sieviešu, tādēļ nekautrējies dalīties ar savu pieredzi jau no pirmajiem karjeras soļiem tehnoloģiju pasaulē. Ja esi vidēja līmeņa vadītāja – atbalsti darbinieces, kuras nupat sākušas karjeru, bet, ja strādā nozarē tikai pirmo gadu, iedvesmo sievietes, kuras ir karjeras izvēles priekšā vai apsver karjeras maiņu.

Tehnoloģijas ļauj paveikt aizraujošas, radošas un interesantas lietas gan darbā, gan ārpus tā. Turpini mācīties! Nebaidies uzdot jautājumus par lietām, kas tevi interesē. Ja kāds dara to, kas tevi aizrauj, esi drosmīga un pajautā, kā tas darbojas un kā to labāk darīt. Negaidi iespējas un piedāvājumus no malas, bet gan esi aktīva un pirmā izrādi interesi un zinātkāri.