Brīvdienās varēsim pikoties!

Nedēļas sākumā - pirmdien un otrdien iespējams slapjš sniegs, bet nedēļas vidū no Latvijā no rietumiem ieplūdīs siltākas gaisa masas. Visā teritorijā bieži līs, bet laiks saglabāsies samārē silts - no 10 līdz pat 13 grādiem. Nedēļas vidū naktī sals nav gaidāms.