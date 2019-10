Jaunajā "Ekselence" saldējuma kolekcijā investēti apmēram 50 000 eiro

"Food Union" ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas nodarbojas ar piena produktu un saldējuma ražošanu astoņās valstīs. Tajā ietilpst uzņēmumi "Rīgas piensaimnieks", "Rīgas piena kombināts", "Valmieras piens", saldējuma ražotājs "Premia" Igaunijā, uzņēmumi "Premier Is" un "Hjem Is" Dānijā, "Isbjrn Is" Norvēģijā, "Alpin57Lux" Rumānijā, "Ingman Ice Cream" Baltkrievijā. 2018.gadā "Food Union" atvēra divas piena produktu un bērnu pārtikas ražotnes Ķīnā. Koncerna lielākais akcionārs ir tās dibinātājs un globālais vadītājs Andrejs Beshmeļņickis, taču grupas dalībnieku sastāvā ir arī Hongkongā bāzētais investīciju uzņēmums "Meridian Capital Limited" un viena no Āzijas lielākajām privātā kapitāla firmām PAG.