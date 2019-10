Zarnu baktērijas darbojas komandās. Lūk, kāpēc tas ir svarīgi veselībai

Pētījums, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Nature”, apliecina, ka pēdējie sasniegumi DNS sekvencēšanā ļauj zinātniekiem daudz labāk pētīt zarnu baktērijas. Tagad ir iespējams identificēt baktērijas no to DNS, kas iegūti no fekāliju paraugiem. Tāpēc zinātnieki var noskaidrot, kādas baktērijas mīt mūsu zarnās, kādas funkcijas tās veic un kā mijiedarbojas ar apkārtējo vidi un iespaido mūsu vielmaiņu un veselību.