Arturs Skutelis izsludina jubilejas koncertu

Arturs Skutelis ir viens no zināmākajiem un savdabīgākajiem latviešu hiphopa mūziķiem un tekstu autoriem, studijas un radošās apvienības PKI (Eliots, ansis, Edavārdi u. c.) dibinātājs, dzīvās mūzikas grupas “Tvērumi” līderis. Nominēts Latvijas mūzikas Gada balvai “Zelta mikrofons”, Latvijas Mercury Prize godalgas ekvivalentam – Austras balvai, vairākas reizes ieguvis Latvijas hiphopa Gada balvu, saņēmis Zentas Mauriņas balvu, Veronikas Strēlertes piemiņas balvu u. c. apbalvojumus.