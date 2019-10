Grāmata: Mēs apzināti vai neapzināti alkstam pēc kaut kā, kas piešķirtu dzīvei vairāk jēgas

Lai gan fakti liecina - mūsdienu attīstīto rietumvalstu iedzīvotāju drošības, veselības un turības līmenis visumā ir daudz augstāks nekā visās citās līdz šim pastāvējušās civilizācijās, iedzīvotāju aptaujas liecina, ka tāds rādītājs kā apmierinātība ar dzīvi ir pārsteidzoši zems. Varbūt daudzi aptaujātie nespētu tam minēt kādu konkrētu iemeslu, bet var teikt, ka lielā mērā neapmierinātību rada mūsu arvien lielākā atsvešinātība no mums pašiem, no līdzcilvēkiem, no pasaules, kurā dzīvojam.