Atklājot Siguldas privātmāju apzagšanas sēriju, policisti atgūst visas nozagtās mantas

Strādājot ar aizturētajiem, tika noskaidrots, ka šīs nav vienīgās zādzības, kuras pēdējā laikā viņi izdarījuši Siguldā. Pašreiz policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka viņi saistīti arī ar mobilā telefona zādzību no sporta centra. Turklāt atklājies, ka, visticamāk, viņi šā gada septembrī izdarījuši vēl divas zādzības, par ko cietušie nebija informējuši policiju. Vienā gadījumā, kamēr mājas saimnieki bija aizbraukuši uz ārzemēm, garnadži no nožogotās nama teritorijas, salaužot dēļu sētu, bija nozaguši augstspiediena mazgātāju Kaercher. Vēl vienā gadījumā no privātmājas bija nozagts zāles trimmeris un portatīvais dators. Likumsargi sazinājās ar cietušajām personām, lai pieņemtu iesniegumus.