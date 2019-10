Policisti Ķekavas novadā atsavina 2400 litru nelegālās dīzeļdegvielas

Saistībā ar notikušo uzsākta administratīvā lietvedība pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 169.3 panta – par akcīzes preču aprites noteikumu pārkāpšanu. Par šādu pārkāpumu fiziskajām personām uzliek naudas sodu no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām — no 70 līdz 7100 eiro, konfiscējot šīs preces un to pārvadāšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.