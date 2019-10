Levits: Latvijas skolēni ir konkurētspējīgi Eiropas un pasaules mērogā

"Kurš no jums ir piedalījies matemātikas un ģeogrāfijas olimpiādēs - cik procentu no pasaules iedzīvotājiem dzīvo Latvijā? 0,003% no pasaules iedzīvotājiem. Bet mums ir vesels birums ar iegūtajām medaļām, un tas, protams, ir daudzkārt vairāk, nekā statistiskā varbūtība medaļu ražai Latvijā varētu būt," pauda Levits.