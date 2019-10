Eiropā dramatiski pieaug bēgļu straume no Turcijas

Kopumā Eiropas Savienībā laika posmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 30.septembrim no Turcijas ieradušies 46 546 migranti, kas ir par 23% vairāk nekā šajā pašā laika posmā pērn (37 837). Lielākā daļa šo nelegālo migrantu šogad ieradušies Grieķijā (45 020), 1336 – Itālijā, bet 190 Bulgārijā.

Pēc etniskās izcelsmes lielākā daļa šo migrantu ir afgāņi, bet tālāk seko sīrieši un irākieši. Turklāt arvien vairāk pieaug tādu afgāņu skaits, kas Eiropas Savienībā caur Turciju ierodas no Irānas, kur tie jau kādu laiku bija dzīvojuši.

Ziņojumā arī norādīts, ka laika posmā no 23.septembra līdz 29.septembrim Grieķijā ieradušies 3 710 migranti no Turcijas, kas ir jauns rekords kopš spēkā ir Eiropas Savienības un Turcijas vienošanās (kopš 2016.gada pavasara) par migrācijas ierobežošanu. 2015. gada oktobrī Turcijas un Grieķijas robežu nelegāli šķērsoja vidēji 10 000 cilvēku dienā.

Turklāt šā gada pirmajos deviņos mēnešos, saskaņā ar vienošanos par migrācijas ierobežošanu, no Grieķijas atpakaļ uz Turciju pārvietoti tikai 102 nelegālie migranti, kas ir zemākais rādītājs kopš līguma spēkā stāšanās brīža.

Vienošanās starp Briseli un Ankaru paredz, ka migrantus, kuri Grieķijā ieceļojuši nelegāli, Turcija uzņem atpakaļ, savukārt apmaiņā pret to Eiropas Savienība pieņem bēgļus no Sīrijas, kā arī finansiāli atbalsta sabiedriskās organizācijas, kas Turcijā rūpējas par bēgļiem. Turcija no savas puses arī solījusi gādāt, lai tās robeža ar Eiropas Savienību tiktu pienācīgi kontrolēta.