Aizvadīta starptautiskā elektroniskās mūzikas nometne "Baltic Trail"

Nedēļas laikā elektroniskās mūzikas izpildītāji, sastrādājoties vairākās grupās, apguva jaunas prasmes un radīja trīs koncertprogrammas un imersīvās skaņas instalāciju. Starp nometnes dalībniekiem bija tādi elektroniskās mūzikas aprindās pazīstami mākslinieki kā Evija Vēbere, MNTHA, Demaui, Jack Valery un Multilux no Latvijas, kā arī ELLIP, Theodore Parker no Igaunijas un Distorted Noise Architect, Fume, Karkasas, Morning un Ruta MUR no Lietuvas. Nometnē piedalījās arī divas vizuālo mediju mākslinieces Anja Maleka no Norvēģijas un Katrīna Novakoviča no Horvātijas.

Imersīvās jeb telpiskās skaņas instalāciju, kuru Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijas (LMTA) Mūzikas inovācijas centra profesora Mantauta Krukauska vadībā veidoja lietuviešu ambientās eksperimentālās elektroniskās mūzikas pārstāvis Fume, Igaunijā dzīvojošais amerikāņu elektroniskās mūzikas izpildītājs Teodors Pārkers un mūzikas producents un izpildītājs Demaui no Liepājas, vairāku stundu garumā varēja dzirdēt kultūras namā “Wiktorija”. Savukārt pārējo nometnes dalībnieku radītās koncertprogrammas dzīvā izpildījumā bija dzirdamas piektdienas vakarā liepājnieku iecienītajā kultūrvietā “Kursas putni”.

Paralēli nometnes rezultātu pasākumiem pirmo reizi Latvijā divus vakarus pēc kārtas kultūras namā “Wiktorija” izskanēja arī imersīvās skaņas koncerti, kuros ar solo priekšnesumiem piedalījās jau pieminētais LMTA Mūzikas inovācijas centra profesors Mantauts Krukausks, akadēmiskās un laikmetīgās mūzikas komponists un izpildītājs Platons Buravickis, elektroniskās mūzikas producents ELVI no Latvijas, “Baltic Trail” nometnes dalībnieki Demaui un Teodors Pārkers, kā arī elektroniskās mūzikas izpildītājs Glociks no Latvijas un Pijus Džiugas Meižis no Lietuvas.

Gan imersīvās skaņas koncerta telpa, gan instalācija tika apskaņota ar 17 sfēriski izvietotiem skaļruņiem, klausītājiem atrodoties skaņas sfēras iekšienē, nevis skaļruņu priekšpusē, kā tas būtu tradicionālā koncertā, un gūstot iespēju izbaudīt mūziku it kā atrodoties tajā iekšā, nevis klausoties to no malas. Šīs koncertprogrammas tika veidotas, izmantojot Ambisonics pēcapstrādes sistēmu, kas ir viens no pamata formātiem imersīvās jeb telpiskās skaņas tapšanā. Tas ļauj veidot pilnīgu skāņas sfēru, līdzās horizontālajai plaknei aptverot skaņas avotus gan virs, gan zem klausītāja.

Nometnes pasākumu noslēgumā sadarbībā ar Liepājas Mākslas forumu sestdienas vakarā izskanēja pēdējo gadu aktuālākie Baltijas eksperimentālās elektroniskās mūzikas skatuves projekti, kur nakts gaitā kultūras namā “Wiktorija” uzstājās “Baltic Trail” nometnes dalībnieki Evija Vēbere, Multilux, Karkasas un Distorted Noise Architect, kā arī elektroniskās mūzikas producenti ELVI un SKD no Latvijas, un Pijus Džiugas Meižis no Lietuvas un igauņu eksperimentālās elektroniskās mūzikas autsaiders Ratkiller.

Foto: "Baltic Trail” noslēguma nakts sadarbībā ar Liepājas mākslas forumu.

Nometnes rīkotos pasākumus – nometnes rezultātu pirmatskaņojumu koncertu, imersīvās skaņas instalāciju, divus imersīvās skaņas koncertus un nometnes noslēguma koncertu – kopumā apmeklēja ap 300 klausītājiem.

“Baltic Trail” idejas autors un organizators ir “Dirty Deal Audio”, kas 2011. gadā radās kā sabiedriska iniciatīva, apvienojoties mūziķiem, menedžeriem un nozares entuziastiem. Biedrība ir mērķtiecīgi realizējusi dažādu žanru mūzikas ierakstu izdošanu, koncertu, meistarklašu, pieredzes apmaiņas braucienu, diskusiju un citu izglītojošu pasākumu organizēšanu, veicot Latvijas eksperimentālās elektroniskās mūzikas vēstniecības funkciju.