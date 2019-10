"PayPal" atsauc savu dalību "Facebook" kriptovalūtas veidošanā

"PayPal" savu paziņojumu izplatīja piektdien pēc ASV biržu slēgšanas, neatklājot konkrētus iemeslus lēmumam izstāties no "Libra Association".

Ziņu aģentūra "Bloomberg" un citi mediji šonedēļ vēstīja, ka spēcīgā politiskā pretestība un regulatoru bažas varētu aizbaidīt daļu no "Facebook" partneriem "Libra" projektā.

Medijos izskanējis, ka arī "Visa", "Mastercard" un "Stripe" apsver iespējas aiziet no kriptovalūtas veidošanas projekta.

Amatpersonas ir paudušas bažas par to, kā jaunā valūta tiks regulēta, jo īpaši par to, kā tā ievēros regulējumu par cīņu pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu, kā arī datu privātuma nosacījumus. Tāpat saistībā ar "Libra" ir bažas, ka cilvēki krīzes gadījumos varētu atteikties no nacionālās valūtas, kas sarežģītu valdību centienus pārvaldīt ekonomiku.