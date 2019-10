Aptauja: Latvijā 91,5% iedzīvotāju kafiju dzer katru dienu

Aptaujā noskaidrots - 36% respondentu atzīst, ka tieši kafijas dzeršana ir lielisks veids, kā pamosties no rīta. Vienlaikus 91% aptaujāto norādījuši, ka pirmo kafiju dzer mājās līdz plkst.8 no rīta.

Aptaujā, kas norisinājās no 19.septembra līdz 27.septembrim, piedalījās 742 veikalu tīkla "top!" sociālo tīklu sekotāji no visas Latvijas.

Veikalu tīkls "top!" ir lielākais Latvijas uzņēmējiem piederošais veikalu tīkls. Ar preču zīmi "top!" Latvijā šobrīd darbojas 203 pārtikas veikali, no tiem 118 "top!" un 85 "mini top!", kuri pieder 14 vietējiem uzņēmumiem - SIA "Firma Madara 89", AS "LPB", SIA "Dekšņi", SIA "Mārksmens", SIA "Madara 93", SIA "AA & Co", SIA "Krista-A", AS "Roga-Agro", SIA "G.A.L.", SIA "Ogres prestižs", SIA "Pārtikas veikalu grupa", SIA "SP", SIA "Palmas-S" un SIA "LM Jūrmala".