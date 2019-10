Tūkstošiem cilvēku gājienā pauž atbalstu Skotijas neatkarībai

"Kas par dienu! 250 000 kopā ar mums iet neatkarības gājienā," tviterī sestdien rakstīja deputāte Džoanna Čerija no Skotijas Nacionālās partijas (SNP).

Gājiena organizatori "All Under One Banner" paziņoja, ka līdzīgu pasākumu pērn Edinburgā apmeklēja 100 000 cilvēku, bet vietējā valdība lēsa, ka tolaik pulcējās 20 000 cilvēku, vēstīja britu sabiedriskā raidorganizācija BBC.