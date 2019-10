Jaunais “Rīgas Centrāltirgus” akcionāra pārstāvis Barraņiks grib lauzt Ušakova akceptētu nomas līgumu uz 30 gadiem

Vairāk nekā hektāru lielajā rūpniecības preču tirgū tikai dažās no padomju laikā uzslietajām būdām notiek tirgošanās Pamatā ar drēbēm, sadzīves priekšmetiem un autolietām. Ķieģeļu ēkas - nolietotas un tukšas, teritorija nav labiekārtota.

Barraņiks neatkāpjas no līguma pārskatīšanas un augustā Centrāltirgus valdei lūdzis izvērtēt divus scenāriju - vai izslēgt strīdīgo pantu vai līgumu lauzt. Būvtatļauja beidzas pēc 3 mēnešiem un nekādi būvniecības darbi joprojām nav uzsākti.

Barraņiks gaidīs no Centrāltrgus vadības aprēķinus, ko tirgus zaudēs vienošanos laužot, un kādi kontroles mehānismi līguma turpināšanas gadījumā. Viņš gala lēmumu sola šī mēneša beigās. Mums zināms, ka neapmierinātību ar Burova solījuma nepildīšanu paudis Ušakovs un pagājušajā nedēļā to izteicis mēram tikšanās laikā Rīgā. Burovs to noliedz.