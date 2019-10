No visiem 324 licensētiem metālu savācējiem likumu ievēro mazāk nekā puse - tikai 126 firmas

2017.gada 18.jūnijs. Jūrmalā izceļas paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks nelegālā izgāztuvē. Deg vairākas tonnas no Zviedrijas ievestas nolietotas riepas. Dūmi ir tik biezi, ka apturēta satiksme uz Ventspils šosejas un vairākas stundas nekursē vilcieni.

Firmai, kam teritorija pieder, naudas izgāztuves savākšanai nav. Tāpēc valsts to izdara par savu naudu - 700 tūkstošiem eiro. Atklājas vēl vairākas nelikumīgas autoriepu izgāztuves, ko Valsts vides dienesta inspektori nav vai nav gribējuši pamanīt.

Saeima groza likumu un no šī gada sākuma atkritumu un arī metāllūžņu savācējiem un glabātājiem jāsniedz finansiālās garantijas. Tā ir kā apdrošināšanas polise valstij, ja atkritumu vācējs bankrotē vai pazūd.

Tā šobrīd no 165 firmām, kam izdota licene par nolietotu automašīnu pārstrādi, likumu pārkāpj 116. No 159 uzņēmumiem, kas iepērk metāllūžņus, bez nodrošinājuma strādā 82. Tas nozīmē, ka no visiem 324 metālu savācējiem likumu ievēro mazāk nekā puse - tikai 126 firmas.