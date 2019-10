"Positivus" norisināsies arī 2020. gadā

Positivus festivālā trīspadsmit gadu laikā ir uzstājušās tādas zvaigznes kā "Muse", "Imagine Dragons", "Twenty One Pilots", "The XX", "The Prodigy", "Kraftwerk", "Sigur Rós", Elija Goldinga, "The 1975", "Disclosure", "Underworld", "Manic Street Preachers", James, Moby, Šineida O'Konora, Roberts Plants, "Bastille", "The Kooks", "Years & Years" un daudzi citi ievērojami ārzemju un pašmāju mākslinieki.