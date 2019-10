Nākamgad Rīgā uzstāsies amerikāņu mūziķis ar latviešu saknēm - Lauv

Nākamā gada 24. maijā koncertzālē "Palladium" uzstāsies viens no šobrīd aktuālākajiem popmūzikas māksliniekiem, multiinstrumentālists un mūzikas producents Lauv, kurš savu straujo popularitāti ieguvis, pateicoties trīskārtējam platīna debijas hitam “I Like Me Better” un 6. martā gatavojas izdot savu debijas albumu “how i’m feeling”.