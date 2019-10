Perijs: "Nord Stream 2" palielinās Krievijas ietekmi pār Eiropas ārpolitiku

"Gāzesvads kļūs par vienīgo piegāžu avotu no vienīgās valsts, kas piegādās gāzi pa šo vienu maršrutu un piegādes veidos tā, lai no tām atkarīgās valstis pakļautu Maskavas gribai," klāstīja Perijs.

Perijs paziņoja par plāniem šim mērķim izveidot četras darba grupas, un tās būtu atbildīgas par enerģētikas efektivitāti un atjaunojamiem resursiem, kodolenerģētiku, piegādes drošību un kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Pēdējo no šīm grupām valdīs Lietuva.

Šī gāzesvada būvniecība ir izraisījusi bažas par to, ka varētu pieaugt Rietumeiropas valstu atkarība no Krievijas gāzes. Tāpat radušās bažas, ka Maskava spēs palielināt spiedienu uz Ukrainu, jo Eiropa būs mazāk atkarīga no tranzīta piegādēm caur Ukrainu.