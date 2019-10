Rīgu dalīs četrās atkritumu apsaimniekošanas zonās, iepirkumu sludinot uz septiņiem gadiem

Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas vadītājs Vjačeslavs Stepaņenko (GKR) uzsvēra, ka pašvaldībā vēl nav pieņemts nekāds lēmums attiecībā uz noslēgto 20 gadu ilgo atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar AS "Tīrīga". Viņš sacīja, ka ir jāapzina, kādas būtu sekas, ja līgums tiktu lauzts šodien, un kādas - ja tas paliktu spēkā līdz brīdim, kamēr Konkurences padome pieņems galīgo lēmumu.

Viņš sacīja, ka Konkurences padome pēc būtības lietu vēl nav izskatījusi, līdz ar to nav skaidrs - ir vai nav bijis pārkāpums. Turklāt, ja tā konstatēs pārkāpumu, vēl pastāvēs iespēja lēmumu apstrīdēt tiesā. "Līdz ar to, šobrīd mums no pašvaldības puses nav pamatojuma lauzt šo līgumu," viņš uzskata.